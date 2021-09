Coronavirus, il bollettino: in Sicilia contagi dimezzati e boom di guariti, calano anche i ricoveri

Importante calo dei contagi da Coronavirus in Sicilia: sono 471 i casi registrati nelle ultime 24 ore su 19.075 tamponi, con un tasso di positività del 2,5%. Dopo settimane l'isola non è più la regione con il maggior numero di contagi giornalieri e passa addirittura al terzo posto dietro Lombardia e Veneto: rispetto a sette giorni fa i casi si sono quasi dimezzati e con un numero di tamponi molto simile. L'incidenza scende a 110 casi per 100 mila abitanti, si registrano altri 28 decessi e ben 2.331 guariti.

Situazione in miglioramento anche per quanto riguarda gli ospedali: i ricoverati in area medica sono 732, ben 40 in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva invece i posti letto occupati sono 98 (-1) con 8 nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore. Questa la suddivisione per province dei nuovi casi: Catania 125, Palermo 98, Siracusa 72, Trapani 71, Ragusa 34, Caltanissetta 30, Agrigento 19, Enna 17, Messina 5. Gli attuali positivi sono 23.616, di cui 22.786 in isolamento domiciliare.

Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 4.830, contro i 5.923 di mercoledì scorso, a conferma di un trend di calo settimanale intorno al 16%. I tamponi sono 317.666, un migliaio meno di ieri, con il tasso di positività all’1,5%. I decessi sono 73 (ieri 72), per un totale di 130.100 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ancora in calo anche i ricoveri: le terapie intensive sono 14 in meno (ieri -9) con 32 ingressi del giorno, e scendono a 540, mentre i ricoveri ordinari calano di 37 unità (ieri -35), 4.128 in tutto.

La regione con più casi odierni è la Lombardia (+628), seguita da Veneto (+525), Sicilia (+471), Toscana (+373) e Lazio (+371). I casi totali salgono così a 4.618.040. Aumentano i guariti, 8.606 (ieri 7.501) per un totale dall’inizio della pandemia di 4.369.453. Il numero delle persone attualmente positive cala ancora: 3.853 in meno (ieri -3.564), e sono 118.487 in tutto, di cui 113.819 in isolamento domiciliare.

© Riproduzione riservata