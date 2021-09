Sicilia pronta per la terza dose del vaccino, oggi si decide: "Al via entro i primi di ottobre"

La Sicilia si sta preparando per somministrare la terza dose ai soggetti fragili. Oggi Francesco Bevere, il nuovo dirigente generale del Dipartimento per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale della Salute, sarà a Roma per concordare con il Ministero i tempi e le modalità per avviare l’attività.

Il presidente Nicola Zingaretti ha annunciato che nel Lazio dalla prossima settimana saranno vaccinati i trapiantati mentre la Sicilia attende le disposizioni nazionali prima di dare il via alla nuova fase della campagna vaccinale.

«Non vogliamo fare la corsa per arrivare primi – spiega l’assessore regionale della Salute, Ruggero Razza – ma la decisione dipenderà da ciò che verrà stabilito dalle linee guida ministeriali che dovranno indicare le date e soprattutto l’ordine delle priorità. E’ vero che i primi a fare i richiami saranno i pazienti fragili ma ancora il Ministero della Salute non ha detto quale tipo di malattia o di disabilità inserire in questa categoria: non appena lo farà, la vaccinazione con la terza dose in Sicilia potrebbe vedere la luce tra dieci giorni o al massimo entro i primi di ottobre».

