Sicilia a piccoli passi verso il ritorno in zona bianca: il Covid frena, meno pazienti in terapia intensiva

Da un lato tornano ad aumentare i ricoveri, anche se solo in area medica, dall'altro il bilancio quotidiano dei nuovi casi di Coronavirus in Sicilia scende sotto quota 800, dunque lo spettro della zona arancione si fa sempre più lontano. Anzi, l'isola sembra aver imboccato la strada del ritorno verso il bianco, come scrive Andrea D'Orazio sul Giornale di Sicilia in edicola.

Ieri i nuovi casi registrati nel bollettino erano 770 con un tasso di positività in flessione dal 4,7% al 4,2%. Gli spiragli verso un ritorno in zona bianca arrivano dai tassi di saturazione dei posti letto disponibili nelle strutture sanitarie: ora infatti raggiungono il 12% nelle Rianimazioni e il 21,6% in area medica, accorciando ancora, soprattutto nelle terapie intensive, la distanza con le soglie critiche che il 30 agosto portarono il territorio in zona gialla su ordinanza ministeriale, pari al 10% per le unità con ventilazione assistita al 15% per i letti dei reparti ordinari.

Intanto, sul fronte vaccini, in particolare sulla questione dei lavoratori della sanità inadempienti all’obbligo di immunizzazione, il Nursind (sindacato delle professioni infermieristiche) di Messina, «al fine di evitare contenziosi», in una nota all’Asp chiede di «non sospendere immediatamente» gli operatori «che per vari motivi o problemi di salute» non hanno ricevuto nemmeno la prima dose del siero, ricollocando queste persone «anche in mansioni inferiori, che non favoriscano il rischio di nuovi contagi, con il trattamento economico corrispondente, così come previsto dal decreto varato lo scorso aprile».

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE