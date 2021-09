Vaccini, in arrivo il calendario delle terze dosi: operatori sanitari tra gennaio e febbraio

La terza dose del vaccino anti-Covid ormai è realtà. A partire da fine settembre inizierà la somministrazione agli immunodepressi, entro fine anno (probabilmente a dicembre) agli anziani over 80 e all'inizio del prossimo anno - tra gennaio e febbraio - agli operatori sanitari.

E' questo, a quanto si apprende da fonti di Governo, il timing previsto per la somministrazione della terza dose, ma che ancora attende di essere ufficializzato.

Sullo sfondo l'obbligo vaccinale, anche se nella maggioranza di governo il dibattito è sempre più acceso. Da un lato c'è chi la ritiene un'ipotesi come il ministro Roberto Speranza, dall'altro c'è chi come Matteo Salvini la esclude. "Escludo che arrivi in discussione l'obbligo vaccinale", ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della sua visita al Salone del Mobile nei padiglioni di Rho della Fiera di Milano. "Siamo pronti a discutere di tutto, se qualcuno vuole inserire l'obbligo vaccinale deve anche inserire il risarcimento per eventuali danni. L'obbligo avrebbe il risultato contrario: spaventerebbe e aumenterebbe i dubbi" ha aggiunto.

