Coronavirus, 877 nuovi contagi in Sicilia: netto calo dei ricoveri

Sono 877 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 19.357 tamponi processati. Il tasso di positività oggi è al 4,5% (ieri era 3,6%). Dopo il costante calo dei contagi in questi ultimi giorni (sebbene l'Isola sia sempre prima per numero di nuovi positivi), oggi si registra un netto calo dei ricoveri. E' quanto emerge dal bollettino odierno sulla situazione Covid diffuso dal ministero della Salute.

Secondo i dati di oggi, infatti, i pazienti ricoverati nei reparti ordinari sono 823, ben 27 unità in meno rispetto a ieri. Mentre le terapie intensive restano stabili: 116 ricoverati, stesso numero di ieri, sebbene si registrino 6 nuovi ingressi.

I decessi per Covid sono 29, ma la Regione comunica che si riferiscono anche a giorni precedenti, così suddivisi: uno oggi, sette di ieri, 14 di lunedì 6 settembre, 2 di domenica 5 settembre, tre del 3 settembre e due del 2 settembre.

Gli attuali positivi sono 28.016, -531 rispetto a ieri, di cui 27.077 in isolamento domiciliare (-504). I guariti sono 1379.

Per quanto riguarda la situazione per provincia, oggi Messina con 243 conta il maggior numero di casi. Seguono: Catania 171, Palermo 138, Siracusa 111, Agrigento 79, Trapani 48, Caltanissetta 47, Ragusa 38 ed Enna 2.

A livello nazionale, risulta ancora in leggero calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 5.923, contro i 4.720 di ieri e i 6.503 di mercoledì scorso, a conferma di un trend settimanale in discesa di circa il 10%. I tamponi sono 301.980, 17mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività sale dall’1,5% al 2%.

I decessi nelle 24 ore sono 69 (ieri 71), per un totale di 129.707 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ancora stabili le terapie intensive, una in più (ieri -7) con 38 ingressi del giorno, in tutto 564, mentre i ricoveri ordinari calano di 72 unità (ieri +5) e scendono a 4.235.

In aumento i guariti, 8.058 (ieri 6.877), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.324.135. Il numero delle persone attualmente positive cala per il quarto giorno di fila, 2.206 in meno (ieri -2.233), e sono 131.581 in tutto, di cui 126.782 in isolamento domiciliare.

