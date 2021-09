Maltempo e allerta gialla in Sicilia, in arrivo temporali sull'isola

Maltempo in Sicilia. Il dipartimento regionale della protezione civile della presidenza della Regione Siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo idrogeologico e idraulico per temporali, valido fino alle 24 di domani, mercoledì 8 settembre.

Il livello di allerta, su tutta la Sicilia, è di colore giallo ("attenzione"). In particolare, si prevedono, per la giornata di oggi, precipitazioni "sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia centro-meridionale e occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone con quantitativi cumulati deboli".

Per quella di domani, precipitazioni "da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati".

© Riproduzione riservata