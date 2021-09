Controlli della polizia ferroviaria in Sicilia, rintracciati 8 minori fuggiti e 2 uomini denunciati

Stretta sui controlli da parte della Polizia ferroviaria in tutta la Sicilia. Sono 2 le persone denunciate, 3.165 le persone controllate, 8 minori rintracciati e 13 treni presenziati.

Due uomini messinesi di 51 e 41 anni sono stati denunciati, a Messina, per detenzione e porto di oggetti atti ad offendere. I due, fermati per un controllo, sono stati trovati in possesso di un coltello a serramanico, di forbici appuntite, due cacciaviti alterati e una spatola d’acciaio, di cui non hanno saputo dare spiegazioni. Tutti gli oggetti sono stati sequestrati.

A Palermo invece sono stati rintracciati 8 minori che si erano allontanati dalle comunità cui erano affidati e ad Agrigento un 54enne di nazionalità italiana che si era allontanato dalla propria abitazione a Palermo con l’intento di raggiungere una qualsiasi località, più lontana possibile.

L’uomo, dopo essere stato rassicurato dagli operatori, si è convinto di far ritorno a casa. Gli agenti, dopo aver acquistato il biglietto ferroviario, d’accordo con la famiglia nel frattempo contattata, lo hanno accompagnato a bordo del treno diretto a Palermo.

