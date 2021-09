Tabaccaio fugge con "Gratta e vinci", verso sospensione della licenza

Adm, l’agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, ha avviato il procedimento per la sospensione dell’attività sia della ricevitoria che della stessa rivendita dopo il folle gesto del tabaccaio napoletano che ha sottratto a una anziana un biglietto vincente del "Gratta e vinci" da 500mila euro e si è dato alla fuga. Fuga conclusasi ieri all’aeroporto di Fiumicino dove l’uomo era in procinto di partire per le Canarie.

ADM, su impulso del Direttore dell’Ufficio Giochi Numerici e Lotterie, Stefano Saracchi, ha subito provveduto al blocco della riscossione del biglietto risultato vincente. Inoltre - si legge in una nota -, alla luce del fatto che "all’interno della ricevitoria operasse al terminale di validazione, un soggetto collegato da un rapporto di parentela con il titolare, essendo lo stesso fuggito con il tagliando per poi rendersi irreperibile, ADM, a tutela dei consumatori e per la salvaguardia della legittimità delle regole sul gioco pubblico, ha ritenuto di avviare il procedimento di sospensione cautelare del rapporto fiduciario posto alla base della concessione rilasciata".

Per queste ragioni gli Uffici ADM della Direzione Campania hanno avuto l’incarico di valutare con estrema urgenza "l'immediata sospensione dell’attività sia della ricevitoria che della stessa rivendita, in attesa dell’esito delle indagini al termine delle quali si potranno valutare i presupposti per la revoca di tutti i titoli concessi dall’Amministrazione".

