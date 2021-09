Covid, Italia divisa in due per i ricoveri: Sicilia sempre maglia nera. Oggi i nuovi colori delle regioni

Dove si vaccina meno cresce la percentuale di posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti Covid. In Sicilia è al 14%, a fronte di una media nazionale stabile al 6% (555 ricoverati, 15 in più nelle ultime 24 ore).

Vaccini, Sicilia fanalino di coda

L'Isola, dunque all'ultimo posto, come è fanalino di coda nella classifica regionale dei vaccini: per ora la quota di chi ha ricevuto la prima dose è poco sopra il 60% in alcune aree come Bolzano (record negativo al 61%), la Sicilia (63%) e nella fascia 30-39 anni non si raggiunge il 70%.

Covid, vero l'obbligo vaccinale

In tal senso un impulso potrebbe arrivare da ciò che ha detto ieri Mario Draghi in conferenza stampa, annunciando che per il vaccino contro il Covid scatterà l'obbligo, quando verrà dichiarato da Ema e Aifa non più farmaco emergenziale ma ordinario, e si va anche verso l'introduzione della terza dose.

Con due secchi "sì", il premier ha risposto sul tema, delineando questo scenario e anticipando poi l'estensione del Green pass, alla luce di una campagna vaccinale che è al 69% e, da programma, punta a coprire l'80% della popolazione entro la fine di settembre.

Terza dose per i soggetti fragili

A fine settembre si partirà con la terza dose per i soggetti fragili, ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Oggi i colori delle regioni

Nella giornata di oggi il ministero della salute darà nuove indicazioni su eventuali restrizioni da adottare nelle regioni italiane. In base ai tassi di contagio, invece, nell'aggiornamento settimanale della mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) finisce in rosso il Lazio (oltre il 4% con Basilicata, Calabria, Marche, Sardegna, Sicilia e Toscana) mentre la Campania torna in giallo.

© Riproduzione riservata