Green pass obbligatorio a scuola, in Sicilia vaccinazioni in aumento tra prof e personale: in arrivo le regole sull'app

L’obbligo del green pass per il personale scolastico sta portando un leggero incremento dei vaccinati in Sicilia. Come spiega l’assessore all’istruzione, Roberto Lagalla sul Giornale di Sicilia in edicola, «la verifica del green pass sta inducendo un effetto proattivo per i docenti e il personale non vaccinato a sottoporsi alla vaccinazione».

Oggi un incontro tra i tecnici dell’assessorato alla Salute, quelli della Formazione e l’ufficio scolastico regionale proverà a trovare delle soluzioni per le giornate di scuola ordinarie. «Speriamo in un aggiornamento dell’app», aggiunge Lagalla, «che abbia minori rigidità rispetto alla gestione della privacy».

I docenti e il personale scolastico potrebbero comunicare la durata della validità del loro pass per non dover passare un controllo quotidiano, ad esempio, ma ci sono dei nodi in tema di tutela e della riservatezza dei dati personali ancora da sciogliere.

«Al momento», chiude Lagalla «l’87-88% del personale ha avuto accesso a una vaccinazione, il 76-77% il vaccino completo. Stiamo puntando i riflettori sulla quota mancante».

