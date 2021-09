Scuola, a Lampedusa vaccinati 101 studenti in poche ore. L'appello da Palermo: "Portate i bambini negli hub"

La Sicilia prova ad accelerare con i vaccini nel mondo della scuola. E mentre a Lampedusa oggi sono state somministrate 141 dosi all’Istituto Luigi Pirandello, di cui 101 agli studenti sopra i 12 anni, arriva l'appello del commissario per l'emergenza Covid a Palermo Renato Costa, oggi impegnato allo Zen dove i medici dell'Asp sono tornati per le vaccinare i residenti.

"Dopo la pausa di agosto che era prevedibile - commenta Costa -, da 3 giorni abbiamo quasi raddoppiato le vaccinazioni all'hub della fiera, ma stiamo puntando molto sulle iniziative nei quartieri dove la risposta è soddisfacente. Per questo, in vista dell'avvio della scuola, stiamo chiedendo ai cittadini di portare qui anche i loro bambini per vaccinarli. Questo è un target che ci siamo posti".

A Lampedusa oggi la campagna di vaccinazione anticovid nelle scuole, avviata dall’Asp di Palermo ha fatto tappa all’istituto Pirandello coinvolgendo gli studenti e i loro genitori, oltre al personale docente e non docente.

In mezza giornata di attività, sono state 141 le dosi somministrate, di cui 101 ad altrettanti studenti. Per la maggior parte di coloro che hanno aderito alla campagna di vaccinazione nella scuola di Lampedusa, e cioè 128 persone, si è trattato della prima dose.

In Sicilia, secondo l'ultimo dato dei giorni scorsi sono circa 15 mila, fra docenti e personale Ata, che finora hanno deciso di non vaccinarsi. Per accedere a scuola avranno l’obbligo di esibire all’ingresso almeno il tampone, ma sulle regole da adottare si attendono indicazioni dall'assessorato all'Istruzione.

Oggi intanto, con le prime riunioni dei docenti, è partito l'anno scolastico. In Sicilia per i 689mila alunni l'avvio sarà in presenza.

