Coronavirus: in Sicilia scende il numero dei nuovi positivi e i ricoveri, un solo ingresso in terapia intensiva

Sono 1.091 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 21.113 tamponi processati, l'indice di positività è sceso al 5,2% (ieri 14,2%). È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.600 i nuovi casi su 11.243 tamponi. Sono 19 i decessi anche se la Regione ha comunicato che 13 si riferiscono ai giorni precedenti. Un solo ricovero in terapia intensiva e sette dimissioni da quelli ordinari. I guarito sono 1.118.

Attualmente ci sono 28.443 positivi al Covid in Sicilia, di cui 824 ricoverati in ospedale (ordinario), 117 in terapia intensiva e 27.502 in terapia intensiva. I guariti salgono a 241.765 e i decessi a 6.342.

A livello provinciale, sono 240 i nuovi casi a Palermo, 319 a Catania, 27 a Messina, 126 a Siracusa, 45 a Ragusa, 86 a Trapani, 75 a Caltanissetta, 105 ad Agrigento e 68 a Enna.

A livello nazionale, sono 5.498 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 4.257. Sono invece 75 le vittime in un giorno, rispetto alle 53 di ieri. Sono 307.643 i tamponi molecolari e antigenici, ieri erano stati 109.803. Il tasso di positività è del 1,8%, in netto calo rispetto al 3,88% di ieri.

© Riproduzione riservata