Incendio a Milano ancora in fase di spegnimento. Nell'edificio vive anche il cantante Mahmood

Sono ancora al lavoro sul grattacielo di via Antonini a Milano le Squadre dei vigili del fuoco. In alcuni punti del palazzo i pompieri stanno ancora spegnendo le fiamme divampate domenica pomeriggio mentre procedono le verifiche in ogni singolo appartamento della torre di 18 piani.

Tra gli abitanti dell’edificio anche il cantante Mahmood, vincitore del Festival di Sanremo nel 2019. Da quanto si apprende è stato tra i primi a uscire dall’edificio in fiamme e sarebbe al sicuro. Tra le prime immagini sul web dell’incendio del grattacielo ci sono state quelle di una diretta Instagram di circa 20 minuti di Morgan. Il musicista e cantautore vive nei pressi del palazzo che ha preso fuoco, e con la sua diretta mostra la densa colonna di fumo nero che si sprigiona dall’edificio. Morgan insieme ad altre persone si è allontanato dalla zona, in apprensione per quanto stava accadendo. "Stavamo in casa ed è scoppiato un incendio in un grattacielo a Milano, una cosa assurda, allucinante", dice Morgan nel video, e spiega: "Noi siamo nella casa di fianco. Una scena incredibile, fiamme altissime. Non ho preso neanche le chiavi di casa, ho sentito il calore in casa e sono scappato".

© Riproduzione riservata