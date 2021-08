Milano, incendio devasta un grattacielo di 15 piani: colonna di fumo nera sulla città

Un grosso incendio ha praticamente distrutto un palazzo di 15 piani in via Antonini, nella periferia sud di Milano. Sul posto ci sono numerose squadre dei vigili del fuoco e molte ambulanze.

I pompieri stanno continuando ad arrivare e, a quanto si è appreso, il fuoco si è propagato probabilmente dall’ultimo piano, facendo crollare le vetrate della faccia e generando una colonna di fumo visibile anche a chilometri di distanza.

Il palazzo di 15 piani è interamente avvolto dalle fiamme, ma i vigili del fuoco sono riusciti a sgomberarlo prima che il fuoco si espandesse. Sono venti le persone visitate da personale sanitario per lievi sintomi di intossicazione, ma nessuno è stato ricoverato. Non si registrano ustionati.

L’incendio ha completamente distrutto la facciata dell’edificio, composta da pannelli che, per via di alcune esplosioni avvenute negli appartamenti, sono saltati anche verso la strada, riempiendo di rottami via Antonini. Non sono stati interessati per ora i negozi vicini, un supermercato Penny, un McDonald’s e un rivenditore di scarpe.

«Ci avevano detto che i pannelli che ricoprivano il palazzo erano ignifughi, invece sono bruciati rapidamente come fossero burro». Così ha raccontato all’ANSA una delle condomine del palazzo. «Saranno i tecnici a fare una verifica, ma ricordo perfettamente che ci avevano detto che i pannelli erano resistenti al fuoco», ha detto.

