Coronavirus: in Sicilia altri 1.139 casi e 21 ricoveri, Messina la provincia con più nuovi positivi

Sono 1.139 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 20.116 tamponi processati e l'indice di positività è sceso al 5,7% (ieri 7,4%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.681 i nuovi casi su 22.589. Nessun decesso nell'ultimo giorno, anche se la Regione ha comunicato 19 decessi relativi alle giornate precedenti (6 del 27 agosto, 9 del 26 agosto, 2 del 25 agosto, 1 del 23 agosto e 1 del 17 luglio). Salgono di 21 unità i ricoveri, di cui uno in terapia intensiva. I guariti sono stati 716.

Attualmente ci sono 26.929 positivi al Covid, di cui 798 ricoverati in ospedale (ordinario), 104 in terapia intensiva e 383 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 239.257, mentre i decessi rimangono a 6.304. Da inizio pandemia sono state 272.490 le persone contagiate dal virus in Sicilia.

A livello provinciale, sono 143 i nuovi casi a Palermo, 176 a Catania, 288 a Messina, 152 a Siracusa, 10 a Ragusa, 160 a Trapani, 105 a Caltanissetta, 57 ad Agrigento e 48 a Enna.

A livello nazionale, sono 6.860 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 7.826. Sono invece 54 le vittime in un giorno, rispetto alle 45 di ieri. Sono, invece, 293.464 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati, ieri erano stati 265.480. Il tasso di positività è del 2,34%, rispetto al 2,95% di ieri.

