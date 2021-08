Coronavirus: la Sicilia sempre prima con 1350 nuovi contagi, 6 i morti

Sono 1350 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 11.215 tamponi processati (molti meno rispetto ai20.812 di ieri). Il tasso di positività aumenta al 12% (ieri era 8,4%). I decessi sono 6, così il bilancio sale a 6219 vittime totali dall'inizio della pandemia. L'Isola anche oggi si conferma prima per numero di contagi. E' quanto emerge dal bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute.

Tornano ad aumentare i ricoveri: sono 704 le ospedalizzazioni, 37 in più rispetto a ieri, e 84 i pazienti in terapia intensiva, di cui 6 nuovi ingressi. A confermare il costante aumento dei ricoverati con sintomi è anche l'ultima rilevazione Agenas, dove è emerso che il tasso di occupazione dei posti letto per Covid nei reparti in area medica, si attesta al 19% mentre resta al 9% il dato sulle intensive. Di molto superiore alla media nazionale, che sulla percentuale di occupazione dei posti letto per Covid in area non critica rsi attesta al 7% mentre le intensive è al 5%.

Gli attuali positivi sono 23.460, con un incremento di 831 positivi. I guariti sono 513, portando a 234.873 il totale.

A livello provinciale, Catania oggi registra il maggior numero di casi con 297; seguita da Palermo con 274. Ancora, Messina 170, Ragusa 161, Siracusa 127, Trapani 103, Agrigento e Caltanissetta - rispettivamente - 86, Enna 46.

Per quanto riguarda i dati nazionali, oggi in Italia si sono registrati 5.923 nuovi casi di coronavirus, in calo rispetto ai 7.470 di ieri. I decessi sono stati 23 rispetto ai 45 di ieri. Il tasso di positività si attesta al 3,4% in aumento dal 2,9% della precedente rilevazione. I tamponi processati sono stati 175.539. I ricoveri ordinari sono in aumento di 34 unità e quelli in terapia intensiva di 6.

.

© Riproduzione riservata