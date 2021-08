Troppi ricoveri per Covid, record in Sicilia ma arrivano nuovi parametri per le dimissioni

La Sicilia è prima in Italia sia per incidenza di posti lesto occupati che per numero di degenti, saliti ieri a quota 607 (24 in più in un giorno e ben 155 in una settimana) in area medica e a 77 (sei in più) nelle terapie intensive, dove nelle ultime ore risultano nove ingressi e ben 43 nell’ultima settimana. Una situazione che porterà l'Isola ben presto in zona gialla.

Nuovi parametri per le dimissioni

A preoccupare è appunto l'ospedalizzazione, ma arrivano nuovi parametri per le dimissioni con l’obiettivo di alleggerire al massimo il carico sanitario puntando sulle cure a domicilio. Il dirigente dell'assessorato alla Salute, Mario La Rocca, ha firmato nei giorni scorsi una circolare e indirizzata alle Asp e ai nosocomi, che recepisce i suggerimenti del Comitato tecnico scientifico regionale sui nuovi criteri di dimissione dalle strutture sanitarie dei pazienti Covid ancora positivi.

Chi può tornare a casa

Potranno tornare a casa i malati che non presentano febbre da almeno 48 ore, che hanno una saturazione di ossigeno nel sangue pari o superiore al 92% (90% per i cronici) e non hanno bisogno di ossigenoterapia ad alti flussi.

