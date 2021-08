Incendi in Sicilia, la mappa della Protezione civile sulla situazione dei roghi

Una mappa aggiornata sulla situazione incendi in Sicilia da parte della Sala Operativa Regionale Integrata Sicilia e della Protezione civile della Regione. All'interno sono segnati i punti dove si sono sviluppati incendi e si sta intervenendo con l'ausilio delle organizzazioni di volontariato siciliane.

«I nostri volontari vengono attivati in molti casi su richiesta del corpo forestale e dei vigili del fuoco - spiega il dipartimento regionale della Protezione civile -. Lo spegnimento di incendi boschivi in Sicilia è di competenza del Cfrs, che interviene grazie al Servizio antincendio, in cui agiscono gli operai specializzati nella tipologia di soccorsi, Tra Drpc Sicilia, Cfrs e Vvf sono in atto delle convenzioni di reciproca collaborazione in questo genere di eventi. I nostri volontari agiscono in regime di totale gratuità e generosità».

Anche oggi si prospetta una giornata difficile per l'isola sul fronte incendi: pericolosità alta in diverse province siciliane con Caltanissetta, Catania, Enna e Palermo città più a rischio.

© Riproduzione riservata