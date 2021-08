Coronavirus: in Sicilia 946 nuovi casi ma con pochi tamponi, l'indice di positività schizza al 10%

Sono 946 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore su 8.865 e l'indice di positività è schizzato al 10% (ieri era 5,4%); l'Isola rimane sempre prima per numeri di nuovi contagi giornalieri. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.013 i nuovi positivi registrati su 18.614 tamponi. Salgono ancora i ricoveri, 10 di cui 3 in terapia intensiva e si registrano 4 nuovi decessi. I guariti in un solo giorno sono 393.

Attualmente ci sono 18.036 positivi al Covid, di cui 538 ricoverati in ospedale (ordinari), 68 in terapia intensiva e 17.430 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 231.294, mentre i decessi a 6.141.

A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 192 nuovi positivi, a Catania 183, a Messina 8, a Siracusa 98, a Ragusa 146, a Trapani 108, a Caltanissetta 115, a Agrigento 71 e ad Enna 25.

A livello nazionale, sono 5.664 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 7.188. Sono 19 invece le vittime in un giorno, in calo rispetto alle 34 di ieri. Sono 384 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in aumento di 12 unità rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 29 (ieri erano 37). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.162 (3.101 ieri), con un incremento di 61 unità rispetto a ieri.

