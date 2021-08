Ferragosto con rischio incendi: 36 gradi a Palermo, allerta anche a Caltanissetta, Catania ed Enna

Ferragosto bollente in Sicilia, con l'ondata di calore che non accenna ad allentare la morsa sull'isola. La Protezione civile regionale conferma, con l'avviso 174 emesso oggi, la previsione di rischio massimo per ondate di calore, con temperature percepite a Palermo fino a 36°C (livello 3, colore rosso) per la giornata di domani.

Rivisto al rialzo il rischio di incendi, per la giornata di domani, nella provincia di Palermo: pericolosità alta ("attenzione", colore rosso). Lo ha reso noto il Comune di Palermo. Caltanissetta, Catania, Enna e Palermo sono le città più a rischio incendi.

