Covid: in Sicilia la stretta per snidare i non vaccinati e mascherine obbligatorie all'aperto in zone affollate

Per fronteggiare l’aumento dei contagi, che la vedono prima tra le regioni italiane, evitare la zona gialla e intensificare l’immunizzazione il governo siciliano dà il via a una stretta sui controlli e accelera la campagna di vaccinazione tentando di snidare i non vaccinati.

Anche ieri, per il secondo giorno consecutivo, l'Isola con i 1.101 nuovi casi è stata la prima regione d'Italia per casi nelle ultime 24 ore. Primato raggiunto anche per quanto riguarda i ricoveri (32) e i decessi (13). Ecco che il presidente della regione, Nello Musumeci, ha firmato una nuova ordinanza con la quale da un lato, si cercherà di scovare le persone non vaccinate e dall'altro si tenterà di fermare i contagi.

Le Asp, infatti, dovranno fornire ai medici di base e ai pediatri gli elenchi dei propri assistiti non ancora vaccinati affinchè i sanitari possano invitarli, singolarmente, a effettuare la vaccinazione. Inoltre, quotidianamente, le Asp diffondono il numero dei vaccinati per ogni singolo Comune, invitando i sindaci a promuovere campagne di vaccinazione decentrata. Dal 16 agosto, infatti, in tutti i Comuni nei quali la percentuale di vaccinati è inferiore al 60 per cento le Asp istituiranno una sede fissa di vaccinazione che sarà operativa fino al raggiungimento del target del 70 per cento di vaccinati tra i residenti.

Da sottolineare anche l'accesso agli uffici pubblici solamente chi è in possesso del green pass. Chi non è vaccinato dovrà utilizzare esclusivamente la modalità telematica. Anche se in merito a questa decisione c'è chi già polemizza sul fatto che molti dipendenti non sono vaccinati e quindi, forse, occorrerebbe anche una mappatura di chi lavora all'interno.

Inoltre, i tamponi rapidi nei drive in saranno a pagamento per i soggetti non vaccinati. E poi ecco l'uso della mascherina. È obbligo di portarla sempre con sè e di indossarla anche in tutti i luoghi aperti al pubblico particolarmente affollati.

