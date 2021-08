Il caldo non dà tregua: temperature elevate e allerta rossa a Caltanissetta, Catania e Enna

Il caldo non dà tregua in Sicilia e prosegue il massimo livello di rischio per ondate di calore in alcune province. L'ultimo avviso, emesso oggi dalla Protezione Civile regionale, prevede, per la provincia di Palermo, temperature percepite fino a 36°C (livello 3, colore rosso) sia per la giornata di domani, sabato 14 agosto, che per domenica 15 agosto.

Si profila, quindi, un abbassamento rispetto alle ultime giornate e il rischio di incendi, per la giornata di domani, nella provincia di Palermo, scende al livello di pericolosità media ("preallerta", colore arancione). Lo ha reso noto il Comune di Palermo.

Caltanissetta, Catania e Enna, invece, saranno le città in cui il rischio incendi e ondate di calore sarà a livello di allerta "attenzione".

