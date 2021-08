Green pass obbligatorio da oggi in Italia: cosa cambia per i bambini

Green pass obbligatorio dal 6 agosto in Italia per chi vuole andare al bar o al ristorante al chiuso, al cinema, al museo, partecipare ad eventi con pubblico. Ma cosa accade ai bambini?

Green pass, dai 12 ai 17 anni

L'obbligo di certificazione verde scatta dai 12 anni, l'età a partire dalla quale è possibile vaccinarsi contro il coronavirus. Quindi, i minori dai 12 ai 17 anni possono ottenere il Green pass proprio come i maggiorenni, ovvero tampone negativo, certificato di avvenuta guarigione, o vaccino.

Green pass, minori di 12 anni

Per quanto riguarda i minori di 12 anni cambiano le regole. L'età minima per ottenere il Green pass è 2 anni, ma fino ai 6 anni non è necessario fare il tampone per richiedere la certificazione. Fino al compimento dei 12 anni, in ogni caso, il Green pass resta un documento facoltativo

Green pass, tutte le regole

Da 0 a 2 anni il green pass non è obbligatorio e non è possibile farne richiesta; dai 2 ai 6 anni il green pass non è obbligatorio, ma è possibile farne richiesta; dai 6 ai 12 anni il green pass non è obbligatorio, ma è possibile ottenerlo con tampone negativo o certificato di avvenuta guarigione; dai 12 ai 17 anni il green pass è obbligatorio per locali ed eventi, così come per i maggiorenni ed è possibile ottenerlo con tampone negativo, certificato di avvenuta guarigione, o vaccino.

