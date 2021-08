Vertice sull'emergenza incendi in Sicilia, Musumeci: "Servono piani di sicurezza per i lidi"

"La sicurezza negli stabilimenti balneari va affrontata partendo dall’esperienza vissuta due anni fa e alcuni giorni addietro alla Plaia di Catania": lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci al termine del vertice sull'emergenza incendi. "Riteniamo di estendere alcune misure concordate anche con le Prefetture ai lidi nel resto dell’isola, ma soprattutto in quelli ricadenti nelle aree fortemente urbanizzate, o per quegli stabilimenti che sono serviti solo da una sola e unica arteria stradale che in caso di emergenza diventerebbe inaccessibile. Sono scenari che per fortuna non si sono mai verificati in Sicilia, ma che con una buona politica di previsione e prevenzione deve immaginare ogni possibile ipotesi".

"Occorrono bocche d’acqua all’interno di ogni lido, negli stabilimenti balneari nei quali c'è un forte carico di materiale infiammabile ed essenzialmente legno è assurdo che un’autobotte dei Vigili del fuoco debba aspettare, esaurita l’acqua, che arrivi l’altra...", ha aggiunto Musumeci.

"Occorre che ogni stabilimento balneare - ha aggiunto Musumeci - abbia un piano di sicurezza e occorre verificare se diventa essenziale l’area dei parcheggi delle vetture dei veicoli perchè più macchine insieme determinano un problema per la prevenzione degli incendi. Eventuali spese potrebbero essere sostenute in concorso con la Regione Siciliana per non aggravare ulteriormente i gestori ma crediamo che queste misure siano soprattutto a tutela dei clienti e dei gestori".

