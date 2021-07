Coronavirus: la Sicilia torna sopra i 900 nuovi casi, 257 a Palermo. Crescono ancora i ricoveri

Sono 901 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 20.610 tamponi processati e l'indice di positività scende al 4,4% (ieri era il 5,5%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 724 quelli registrati in 24 ore su 13.233 tamponi. Tra i dati, però, mancavano quelli relativi alla provincia di Ragusa, a causa di un intoppo al sistema informatico di trasmissione dei dati relativi ai contagi da Covid-19 all'Assessorato regionale alla Sanità, come ha spiegato l'Asp 7 di Ragusa. Nell'ultimo bollettino sono 4 le nuove vittime (come ieri) e salgono ancora i ricoveri: + 8, di cui 1 in terapia intensiva. Sono 222 i guariti.

Attualmente ci sono 10.670 positivi in Sicilia, di cui 275 in ricovero ordinario, 31 in terapia intensiva e 10.364 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 226.243, mentre i decessi a 6.047. Da inizio pandemia sono state 242.960 le persone contagiate dal Covid in Sicilia. La percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid è del 9,2 in ricovero ordinario e di 4,6 in terapia intensiva.

A livello provinciale, sono 257 i casi a Palermo, 140 a Catania, 37 a Messina, 18 a Siracusa, 56 a Trapani, 219 a Ragusa (ieri non erano stati comunicati), 61 a Caltanissetta, 96 ad Agrigento e 17 a Enna.

A livello nazionale, i positivi registrati oggi sono 6.513, in calo rispetto ai 6.619 di ieri ma questo a fronte di un numero superiore di tamponi processati, 264.860 e che determina un tasso di positività del 2,49%. Lieve flessione dei decessi, 16 (-2). I guariti oggi sono 2.170. Gli attualmente positivi sono in crescita di 4.323 attestandosi su un totale di 87.285.

