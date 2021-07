Coronavirus, il bollettino: Sicilia ancora sopra i 700 casi, quattro morti, stabili i ricoveri

In aumento i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia: sono 724 quelli registrati nelle ultime 24 ore su 13.233 tamponi, con un tasso di positività al 5,5%. Quattro le nuove vittime del Covid mentre si registrano anche 200 nuovi guariti. Rispetto a venerdì scorso i contagi sono aumentati del 50% e con un numero di test inferiore.

Stazionaria la situazione negli ospedali, osservati speciali visti i nuovi parametri per l'assegnazione dei colori delle regioni: sono 268 i ricoverati in regime ordinario (+1 rispetto a ieri) e 30 i pazienti in terapia intensiva (anche qui in aumento di una unità) con tre nuovi ingressi in rianimazione.

Sfiora quota 10 mila il numero degli attuali positivi sull'isola: sono 9.995, di cui 9.697 in isolamento domiciliare. Questa la suddivisione per province dei nuovi casi: Palermo 177, Messina 141, Catania 112, Agrigento 94, Caltanissetta 88, Trapani 73, Siracusa 29, Enna 10. Non si registrano nuovi contagi in provincia di Ragusa, che ieri aveva messo a referto ben 235 positività.

Continuano ad aumentare i positivi in Italia anche se la curva cresce sempre più lentamente: oggi sono 6.619 i nuovi casi sul territorio nazionale. Il numero dei tamponi eseguiti è pari a 247.486, il tasso di positività è 2,7% contro il 2,2% di una settimana fa. Il numero dei decessi è oggi indicato in 18 (-1 su ieri), portando a 128.047 il numero totale dall’inizio della pandemia.

Anche sul fronte dei ricoveri si registra un incremento: 82, contro i +45 di ieri, per un totale di 1.812 pazienti con sintomi; le persone ricoverate in terapia intensiva sono al momento 201, +7 su ieri, e si registrano 20 ingressi giornalieri, come ieri. Le persone attualmente positive in Italia sono 82.962, oltre 4mila in più su ieri; quelle in isolamento domiciliare 80.949; i dimessi guariti sono finora 4.132.510.

