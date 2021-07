Emergenza incendi in Sicilia: revocate le ferie al Corpo forestale

Se non è uno stato di mobilitazione, poco ci manca. Per fare fronte all’allerta meteo che in Sicilia continuerà ancora nei prossimi giorni e per fronteggiare il pericolo di incendi è scattata l’allerta generale con la revoca di tutte le ferie a personale e dirigenti del Corpo forestale regionale.

Il provvedimento - scrive Antonio Giordano sul Giornale di Sicilia oggi in edicola - ha disposto con effetto immediato lo «stato di allerta generale», il rinvio delle ferie e la revoca del riposo settimanale. L’obiettivo della Regione Siciliana è quello di garantire la piena operatività del servizio di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi. Tutto il personale, infatti, sarà impiegato per intensificare le attività di vigilanza sul territorio, soprattutto in prossimità delle aree più a rischio, as- sicurando una maggiore presenza nelle fasce orarie più calde.

Una decisione che, secondo i sindacati, «dimostra che non è più rinviabile un’operazione di rilancio del Corpo forestale della Regione siciliana -, spiega Paolo Montera segretario generale della Cisl Fp Sicilia - lo chiediamo da tempo, consapevoli che si tratta di un’istituzione fondamentale per la salvaguardia del territorio dell’Isola ma che sconta gravissime carenze di organico».

