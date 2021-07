Allerta per rischio incendi in Sicilia, revocati ferie e giorni liberi ai forestali

Stato di allerta generale e revoca di tutte le ferie a personale e dirigenti del Corpo forestale regionale in Sicilia per il rischio emergenza incendi. A darne comunicazione è il dirigente generale Giovanni Salerno che, in accordo con l’assessore all’Ambiente e Territorio Toto Cordaro, alla luce dei dieci giorni di allerta meteo previsti, ha disposto con effetto immediato lo «stato di allerta generale», il rinvio delle ferie e la revoca del riposo settimanale.

L'obiettivo è garantire la piena operatività del servizio di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi. Tutto il personale, infatti, sarà impiegato per intensificare le attività di vigilanza sul territorio, soprattutto in prossimità delle aree più a rischio, assicurando una maggiore presenza nelle fasce orarie più calde.

Come annunciato dal Giornale di Sicilia in edicola, oggi parte la distribuzione di droni ai distaccamenti forestali della Sicilia. I droni potranno assolvere a una funzione importante. La ditta, la Professional Service di Cosenza, che si è aggiudicata la fornitura, 84 droni piccoli e 5 di più grosse dimensioni, ha già consegnato 46 apparecchi volanti, un po’ più della metà. Oggi verrà effettuato il ritiro dei mezzi da parte degli Ispettorati forestali di Trapani ed Enna. Poi a seguire tutte le altre province.

Intanto, un grosso incendio è divampato sulle pendici di Enna, dove le fiamme sospinte del vento hanno rapidamente risalito il costone lambendo l’abitato. Necessario l'intervento di un Canadair. Il fronte, partito da un boschetto, ha già raggiunto il cimitero comunale. Difficili le operazioni di spegnimento da terra perchè il costone è scosceso e impervio. Sul posto operano vigli del fuoco, Corpo forestale e protezione civile.

© Riproduzione riservata