Coronavirus: in Sicilia altri 550 positivi e salgono i ricoveri

Sono 550 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 14.234 tamponi processati e il tasso di positività sale al 3,9% (ieri era 3,1%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 552 i nuovi casi su 18.038 tamponi processati. L'Isola, purtroppo è prima per decessi giornalieri, ben 9 però nel bollettino viene specificato che 4 sono del periodo maggio/giugno e "due non attribuibili al Covid". La Sicilia risulta, inoltre, seconda come nuovi contagi dietro soltanto alla Lombardia che registra 564 nuovi contagi su 37.062 tamponi.

Salgono anche i ricoveri ordinari in ospedale (+9), mentre scendono di un'unità quelli in terapia intensiva. Dati questi ultimi da monitorare attentamente perchè saranno i nuovi parametri per l'assegnazione dei "colori" alle regioni. Nell'Isola sono 150 i guariti nelle ultime 24 ore. Rispetto a mercoledì della scorsa settimana c'è il 91% in più di nuovi casi giornalieri.

Attualmente in Sicilia ci sono 6.191 positivi, di cui 165 ricoverati in ospedale (ordinari), 20 in terapia intensiva e 6.006 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 224.688 mentre i decessi a 6.019. Da inizio pandemia sono state 236.898 le persone contagiate dal Covid nell'Isola.

A livello nazionale, i nuovi casi sono in aumento: 4.259 i positivi ai test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.558. Sono invece 21 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 10. Sono, invece, 235.097 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 218.705. Il tasso di positività è dell’1,8%, in lieve aumento rispetto all’1,6% di ieri. Sono 158 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 7 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 9 (ieri 11). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.196, due in più rispetto a ieri.

© Riproduzione riservata