Diciassettenne diffida i genitori no vax e ottiene il consenso per il vaccino

Sono 17 i minori che si sono rivolti in Toscana all’Ami, Associazione avvocati matrimonialisti, perchè entrambi o uno dei due genitori sono contrari al vaccino anti covid. Già 7 di questi casi si sono risolti positivamente come il caso di Matteo, nome di fantasia, 17enne fiorentino che si era rivolto all’avvocato Gianni Baldini, presidente dell’Ami della Toscana, dopo che i suoi genitori gli avevano negato il consenso a ricevere il vaccino anti Covid.

«Dopo un incontro con i genitori e i rispettivi legali - afferma l’avvocato Baldini all’AGI - avevamo intrapreso la strada della mediazione e presentato diffida, ma prima della scadenza dei termini i genitori hanno fatto marcia indietro e la vicenda si è risolta in via stragiudiziale. I genitori hanno firmato il consenso alla prenotazione del vaccino che avverrà proprio oggi. Questo ragazzo - conclude Baldini - ha vinto la sua battaglia».

Nell’ultimo periodo, in base ai dati raccolti dall’Ami Toscana, situazioni di questo tipo sarebbero molte, soprattutto in caso di separazione dei genitori. «Capita spesso - spiega il legale - che uno dei due genitori sia contrario al vaccino e l’altro no».

E' il caso di un 16enne aretino che potrebbe dover ricorrere al giudice del Tribunale per i minori. Anche lui si era rivolto all’avvocato Gianni Baldini dopo che uno dei due genitori aveva negato il consenso alla vaccinazione. Nonostante l’intervento di mediazione da parte del legale nulla è cambiato. Contestualmente anche in questo caso è partita la diffida. Se entro i termini, che scadono il prossimo 19 di luglio, non cambierà nulla, la vicenda potrebbe approdare al Tribunale dei minori.

