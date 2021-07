L'ex assessore Venturi denuncia Montante per calunnia e diffamazione

"In relazione al contenuto delle dichiarazioni spontanee rese da Calogero Montante sabato scorso nel processo di appello che lo riguarda", l’ex assessore regionale alle Attività produttive Marco Venturi, amministratore e direttore tecnico di Sidercem "per le circostanze assolutamente distorte e totalmente destituite di fondamento che l’imputato ha riferito" ha dato mandato al proprio legale "per sporgere denuncia nei suoi confronti per i reati di calunnia e diffamazione". E' quanto si legge in una nota diffusa da Venturi.

© Riproduzione riservata