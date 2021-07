Green pass per ristoranti e trasporti, Figliuolo guarda al modello Francia: "È una soluzione"

«Quella di utilizzare il green pass per vari tipi di eventi, così come in Francia, potrebbe essere una soluzione per una spinta. Poi per chi non l’avrà c'è anche il tampone, bisogna comunque rispettare la Costituzione». Lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Figliuolo, a Tg2 Post, commentando la decisione in Francia di utilizzare il green pass anche per ristoranti e trasporti.

«Siamo a 58 mln di inoculazioni, significa 24 milioni e 200mila di italiani completamente vaccinati, siamo intorno al 45%. È un dato importante ma non basta, ora dobbiamo intercettare gli indecisi. alle Regioni - ha detto il generale - stiamo mettendo a punto una serie di iniziative, pensiamo agli 'open day' e 'open night' in cui si va senza prenotazioni. Ma ciò non basta, ci deve essere un maggior coinvolgimento dei medici di medicina generale, dei pediatri e dei farmacisti, ovvero di tutte quelle persone che possono rassicurare quelli che chiamiamo rinunciatari».

«La produzione di vaccini in Italia? Ho discusso con il ministro Giorgetti di questi temi. Per quel che riguarda il vaccino italiano, ReiThera, si sta aspettando il passaggio dalla seconda alla terza e ultima fase di sperimentazione. Aspettiamo la formalizzazione e dopo la terza fase potranno produrre nel giro di 5-6 mesi. Si sta anche negoziando con il Ministero dello Sviluppo economico - ha aggiunto il generale - per una produzione di vaccini Rna, per produrli su licenza in Italia, le interlocuzioni sono a buon punto».

