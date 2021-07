Coronavirus, 174 nuovi casi e 4 morti in Sicilia: curva in calo, dimezzato il tasso di positività

Sono 174 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 15.499 tamponi processati. Il tasso di positività si attesta all'1,1%. I dati del bollettino di oggi segnano un calo rispetto a ieri. Il numero di casi è maggiore (150 ieri) ma su più del doppio dei tamponi (+132%) e infatti il tasso di positività è dimezzato, rispetto al 2,2% di ieri.

Oggi si registrano 4 morti per Covid, numero che porta a 5996 il numero totale delle vittime dall'inizio della pandemia.

La Sicilia è la terza regione per numero di contagi dopo il Veneto (254) e la Lombardia (241).

Resta tuttosommato stabile la pressione negli ospedali: attualmente sono 139 i pazienti ricoverati per Covid in reperati ordinari, 1 in meno rispetto ai 140 di ieri; mentre 20 sono i posti letto occupati nelle terapie intensive, con due nuovi ingressi.

Gli attuali positivi sono 3795, +60 rispetto al giorno precedente, di cui 3636 in isolamento domiciliare (+59). I guariti sono 110, per un totale di 223.823.

A livello provinciale, oggi Agrigento è prima con 44 nuovi contagi, a differenza di ieri, quando nella provincia agrigentina non è stato registrato alcun nuovo contagio. Seguono Caltanissetta con 36 casi, Palermo 27, Trapani 24, Catania 20, Ragusa 11, Siracusa 8, Messina 4 e 0 nuovi casi a Enna.

Coronavirus in Italia, curva epidemica in crescita

Ancora in crescita la curva epidemica in Italia: i nuovi casi Covid sono 1.534 contro gli 888 di ieri con un tasso di positività in calo (0,7%, ieri 1,2%) con 192.543 tamponi processati. In aumento anche i decessi: 20 (ieri 13), per un totale di 127.808 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Le terapie intensive scendono di una unità con solo 7 ingressi del giorno (ieri 4), e toccano quota 157. Anche i ricoveri ordinari sono in calo, sono 1.128, 21 in meno di ieri.

I guariti sono 1.287 (ieri 1.318), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.105.236. Gli attualmente positivi aumentano di 223 unità e sono 40.649 in tutto, di cui 39.364 in isolamento domiciliare.

© Riproduzione riservata