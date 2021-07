Il Coronavirus rialza la testa anche in Italia: in Sicilia e altre 7 regioni segnali di ripresa dei contagi

Luglio non è iniziato sotto i migliori auspici nella lotta al coronavirus. Segnali di ripresa dei contagi minacciano l'Italia, in particolare otto regioni dove la curva dell'epidemia comincia a risalire. I nuovi casi sono stati 907 in 24 ore ed è più che mai chiaro che uno dei freni più importanti alla diffusione del virus sono i vaccini. L'obiettivo dunque è ridurre ulteriormente la popolazione italiana che finora non si è vaccinata.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha ribadito che "dobbiamo essere consapevoli che la pandemia ancora non è chiusa. Non è finita. Lo testimoniano anche i numeri di altri Paesi europei e del mondo che vedono i contagi risalire nonostante l'alto tasso di vaccinazioni".

Dalla Gran Bretagna, dove l'epidemia prosegue la corsa in modo esponenziale, alla Francia e all'Italia, dove la curva ha appena ripreso a salire, in Europa occidentale è in atto una ripresa dei contagi, tranne che in Germania e in Austria, come indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'Mauro Picone' del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac).

I 907 nuovi casi in Italia segnano quasi un raddoppio rispetto ai 480 di lunedì, ma sono più che raddoppiati anche i test, con 192.424 fra molecolari e antigenici, contro i 74.649 del giorno precedente, al punto che il tasso di positività è allo 0,47%, in leggero calo rispetto allo 0,6% di due giorni fa.

Non è incoraggiante quanto si osserva a livello regionale, segnala il fisico Giorgio Sestili, fondatore della pagina Facebook "Coronavirus-Dati e analisi scientifiche" e del network di comunicazione della scienza "giorgiosestili.it". La sua analisi indica i primi, chiari, segnali di risalita dei casi in otto regioni, molte delle quali meta di vacanze: sono Sicilia, Abruzzo, Campania, Marche, le province autonome di Trento e Bolzano, Veneto e Sardegna.

"Abbiamo i primi segnali di un aumento dopo 15 settimane consecutive di riduzione", ha detto Sestili. "Nell'ultima settimana registriamo un aumento del 7% dei casi positivi e un aumento del 40% del rapporto fra i casi positivi e tamponi molecolari", ha aggiunto. Ha superato 1 anche il Covindex, ossia l'indice confrontabile all'indice di contagio Rt e che viene calcolato sulla base del rapporto tra il numero dei nuovi casi positivi e i tamponi eseguiti. "Dal 15 marzo scorso, ossia per quasi quattro mesi, il Covindex era sceso sotto 1 e adesso è di nuovo leggermente al di sopra di 1", ha osservato Sestili. "Per l'Istituto Superiore di Sanità l'indice Rt è ancora sotto 1, ma bisognerà vedere - ha osservato - perché il Covindex anticipa di alcune settimane quello calcolato dall'Iss".

© Riproduzione riservata