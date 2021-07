"Addio Raffaella, icona e artista unica": il mondo dello spettacolo e della politica omaggia la Carrà

«Non è possibile... Il mito di sempre è rinato in Cielo. Rip Raffaella». Così su Twitter Lorella Cuccarini commenta la scomparsa di Raffaella Carrà. Tanti personaggi del mondo dello spettacolo e della politica hanno voluto ricordare la Regina della tv italiana, morta oggi all'età di 78 anni dopo una lunga malattia.

«Addio Raffaella Carrà, sorriso e fatica, grande lavoratrice che ha cambiato il modo di essere donna nel mondo della televisione. Una persona libera che ha vissuto a pieno ritmo. Ci mancherai Raffa!», dice Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva. «Esprimo il mio cordoglio e il mio dolore per la scomparsa di Raffaella Carrà, che ha fatto la storia della nostra musica leggera e della nostra televisione entrando per decenni nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nelle nostre vite. Un pezzo della nostra quotidianità, insieme ad altri miti immortali come Mike Bongiorno, Corrado, Sandra e Raimondo e tutti quelli che hanno intrattenuto intere generazioni. Da stasera in cielo brilla una stella in più, quella della Carrà». Lo afferma Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.

«È stata la storia dello spettacolo nella televisione italiana. Per professionalità fuori dal comune, educazione, garbo, simpatia. Addio, #RaffaellaCarrà». Così su Twitter il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. «Questa notizia mi ha tagliato le gambe, sono incredula, non me l’aspettavo. Sconvolgente. Se ne va l’icona della tv. Per sempre», commenta invece Simona Ventura.

«Una grande tristezza per la morte di Raffaella Carrà, regina della tv e icona di un modo tutto italiano di fare spettacolo. Piaceva a tutti, cosa rara da noi: con lo spirito libero e solare delle sue canzoni ha unito davvero il Paese», scrive Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale. «Ci ha lasciati Raffaella Carrà, icona della tv italiana. Con il suo sorriso e la sua eleganza è entrata nelle nostre case portando allegria e spensieratezza. Nessuno di noi dimenticherà il suo talento. Roma è vicina alla famiglia e a coloro che l’hanno amata. Ciao, Raffaella». Lo scrive la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su Facebook.

«Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoironia che ha saputo ispirare generazioni - commenta Francesca Michielin -. Continuerà ad essere un esempio di grande professionalità e creatività per tutti noi. Grazie». «Buon viaggio Raffaella, il tuo splendido sorriso ci accompagnerà sempre»: così il segretario leghista Matteo Salvini, su Twitter. «L'Italia perde una delle sue icone più intelligenti, gradevoli ed eleganti», dice Enrico Letta che rende omaggio osservando che «per quelli della mia generazione è davvero un pezzo di vita che se ne va. Profonda tristezza».

«Sono a pezzi, mi dispiace... Ci siamo conosciuti giovanissimi». Tra i singhiozzi, Enzo Paolo Turchi ricorda Raffaella Carrà al microfono di 'Estate in diretta' su Rai1. «L'ho sentita poco tempo fa, non mi ha detto niente della malattia», aggiunge il ballerino e coreografo, protagonista con la Raffa nazionale del mitico Tuca tuca. «Era la numero uno nel mondo, come persona, come donna. Ho ricordi stupendi con lei. Mi ricordo una volta, eravamo in Spagna per uno spettacolo: c'era un traffico incredibile, la piazza era piena... Eravamo in macchina... Raffaella ha fermato un signore in vespetta, gli ha chiesto un passaggio ed è andata con lui. È salita sul palco, c'erano diecimila persone ad aspettarla. È stata una grande donna».

Raffaella Carrà «resterà nel cuore di tutti noi. È stata la regina della televisione, un esempio di professionalità, creatività, garbo. Ha regalato allegria e spensieratezza. Ai suoi cari la mia più sentita vicinanza». Così su Twitter il presidente della Camera, Roberto Fico. «5 luglio. Che dolore! Non ci voglio credere...». Questo il commento di Gianni Morandi su Facebook.

