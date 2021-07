Covid, in Sicilia aumentano i contagi d’importazione: più positivi nei test all'aeroporto di Palermo

Torna a salire il bilancio quotidiano delle infezioni da SarsCov2 accertate in Sicilia, e mentre il territorio resta sul podio delle regioni con più contagi emersi nelle 24 ore, superato di poco da Lombardia e Campania, aumentano anche i casi di positività riscontranti all’aeroporto di Puntai Raisi sui siciliani all’estero per vacanza, studio o lavoro.

Difatti, rimarca il commissario per l’emergenza Covid a Palermo, Renato Costa, «buona parte delle infezioni che diagnostichiamo oggi nel Palermitano viene isolata all’arrivo degli aerei. Un esempio? Tra gli otto contagi individuati in provincia giovedì scorso, quattro sono ragazzi che hanno trascorso una vacanza in Spagna, risultati positivi in aeroporto, sintomatici con qualche linea di febbre nonostante il test effettuato poche ore prima della partenza fosse negativo».

Attesa anche per i risultati del sequenziamento sui tre collegi del carabiniere trovato positivo alla mutazione Delta la settimana scorsa, non vaccinato e ancora ricoverato al Cervello, «ma con tutta probabilità», sottolinea Costa, «pure questi militari», risultati contagiati venerdì, «sono stati infettati dalla variante indiana. Due di loro hanno completato il ciclo vaccinale, il terzo, invece, non ha ricevuto neanche una dose».

Altri dettagli nell'articolo di Andrea D'Orazio sul Giornale di Sicilia oggi in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE