Coronavirus, il bollettino: in Sicilia 134 nuovi casi e nessuna vittima, ricoveri in calo

Sono 134 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 8.832 tamponi elaborati. Risultano dunque in lieve aumento rispetto a ieri, quando i casi registrati sono stati 115 e su un numero di tamponi superiori (13.481). Ma a incoraggiare oggi è un altro dato, quello dei decessi: nelle ultime 24 ore non si registra nessun morto per covid. Dunque il numero totale dei morti resta 5979. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Nuovo calo del numero dei pazienti ricoverati, dopo il lieve aumento registrato ieri (154), oggi sono 145 i degenti in regime ordinario (-9), mentre 17 sono gli ammalati ricoverati in terapia intensiva (-2 rispetto ai 19 di 24 ore fa). Continuano ad aumentare anche i guariti: 184, per un totale di 222.428 guariti e dimessi.

Gli attuali positivi sono sempre in calo: 3.675 (-50), di cui 3513 in isolamento domiciliare.

Coronavirus in Italia, la curva inizia a risalire

In Italia sono 932 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, contro i 794 di ieri e soprattutto gli 838 di sabato scorso, a conferma che il calo che proseguiva costante da 15 settimane inizia a invertire la tendenza. I tamponi sono 228.127, 19 mila più di ieri, e il tasso di positività rimane stabile allo 0,4%. I decessi sono 22 (ieri 28), per un totale di 127.637 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Ancora in calo i ricoveri, con le terapie intensive che sono 9 in meno (ieri -16) con appena due ingressi del giorno, mai così pochi nel 2021 (entrambi in Campania) e sono 204. I ricoveri ordinari sono 75 in meno (ieri -63), 1.394 in tutto.

© Riproduzione riservata