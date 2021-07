Vacanze e ponti, quasi pronto il calendario del prossimo anno scolastico in Sicilia

La scuola in Sicilia dovrebbe partire nella seconda metà di settembre, dieci giorni dopo rispetto all'anno scolastico che si è appena concluso. Gli uffici della Regione sono già al lavoro per preparare la bozza dell'anno scolastico 2021-2022, benché si aspettino ancora da Roma le linee guida. Una incognita non solo la data ma anche le modalità in tema emergenza Covid: distanziamenti, uno della mascherina in classe, numero di alunni, eventuale ricorso alla dad.

Di certo, per il momento, c'è intanto alla Regione Siciliana una bozza di piano è stata fatta. L’intenzione dell'assessore all'Istruzione, Robero Lagalla è quella di far suonare la prima campanella dopo metà settembre, andando dunque oltre la classica data del 10.

Ponti e vacanze del prossimo anno scolastico

Anche per quanto riguarda le vacanze del prossimo anno scolastico non ci sono date certe ma un orientamento c'è e almeno le date principali dovrebbero essere definitive.

Le vacanze di Natale andranno da giovedì 23 dicembre a giovedì 6 gennaio. Previsto quindi il rientro venerdì 7, poco probabile anche se non inedito, si potrebbe però scegliere di slittare a lunedì 10 il ritorno in classe, così come hanno già deciso alcune regioni come Veneto, Piemonte e Puglia.

A Pasqua chiuse le scuole da giovedì 14 aprile fino a martedì 19 aprile. La festa di Ognissanti (primo novembre) cade di lunedì. Idem per la festa della Liberazione: il 25 aprile 2022 è un lunedì, mentre il primo maggio 2022 è destinato a deludere le aspettative di studenti e famiglie: la Festa dei lavoratori (primo maggio) infatti cadrà di domenica. Mentre la Festa della Repubblica (2 giugno) sarà un giovedì: occasione ghiotta per gli amanti del ponte.

© Riproduzione riservata