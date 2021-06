Coronavirus, in Sicilia scende sotto quota 100 il numero dei nuovi casi e non si registrano decessi

Sono 84 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia su 12.289 tamponi processati e l'indice di positività scende allo 0,6% (ieri era 2,5%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 111 i nuovi casi su 4.520 tamponi processati. Numeri migliori, dunque, quelli della giornata di oggi dove non si registrano decessi. Salgono, però, i ricoveri sia quelli ordinari che in terapia intensiva (+1).

Attualmente ci sono 4.352 positivi di cui 171 ricoverati in ospedale (ordinari), 24 in terapia intensiva e 4.157 in isolamento domiciliare. I guariti sono saliti a 221.138, mentre i decessi a 5.965. Da inizio pandemia sono state 231.455 le persone contagiate dal Covid in Sicilia.

A livello nazionale, sono 389 i positivi al test del coronavirus. Ieri erano stati 782. Sono invece 28 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 14. Sono 75.861 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, che scontano l’abituale calo della domenica. Ieri erano stati 138.391. Il tasso di positività è 0,5%, lo stesso di ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia registrano un calo di 5 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 5 (ieri erano stati 10). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece diminuiti di 20 unità rispetto a ieri.

In 5 regioni non si registrano nelle ultime 24 ore nuovi casi di coronavirus, secondo i dati del ministero della Salute. Si tratta di Liguria, Umbria, Basilicata, Molise e Valle d’Aosta.

