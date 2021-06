Caldo e incendi: brucia mezza Sicilia, temperature ancora alte nei prossimi giorni

Caldo soffocante e incendi in mezza Sicilia. I roghi maggiori nella parte orientale dell’Isola, ma, come riporta Giuseppe Leone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, anche in provincia di Palermo e nel Trapanese si iniziano a contare i danni dei roghi. In provincia di Palermo i vigili del fuoco sono dovuti intervenire ieri per un incendio divampato nella zona dell’autostrada per Mazara del Vallo, allo svincolo di Terrasini, e che ha creato qualche disagio alla circolazione.

A due giorni da un primo rogo, ancora fiamme sulla pineta di Valderice, in provincia di Trapani. Cambiando provincia non cambia lo scenario: a fuoco ettari della riserva Ciane-Saline, a Siracusa e un vasto incendio ha colpito anche l’area montana iblea, nel Ragusano, dove in ventiquattro ore sono andati in fumo 500 ettari di bosco e di fondi agrari e distrutti 400 alberi. Nella morsa degli incendi anche il Messinese con decine di roghi che da due giorni si propagano su diversi fronti. Sulle colline di Sant’Alessio Siculo giovedì sera si è temuto il peggio, per un violento incendio provocato da un fulmine che ha minacciato un villaggio vacanze. La scarica elettrica ha colpito alberi e vegetazione, provocando in poco tempo diversi focolai.

E la situazione meteo non migliorerà nei prossimi giorni. In un'intervista di Anna Cane sul Giornale di Sicilia in edicola, il meteorologo Francesco Cimbelli, che fa parte del team di esperti di CentroMeteoItaliano.it, ha confermato che "in questo weekend, vi sarà una lieve attenuazione del caldo ma non si potrà parlare di una vera rinfrescata. Da domenica e con l’inizio della prossima settimana le temperature dovrebbero tornare a salire nuovamente in tutto il Sud Italia, per una nuova rimonta dell’anticiclone africano e vi sarà un nuovo picco".

