Coronavirus, per l'Europa Italia a basso rischio ma non ancora Sicilia, Basilicata e Calabria

Nella nuova mappa epidemiologica dell’Ecdc, il centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, l’Italia risulta tutta in verde tranne per tre regioni: Basilicata, Calabria e Sicilia. Ed è verde buona parte dell’Europa, escluse alcune regioni del Sud della Spagna.

Ecdc che ieri ha messo in guardia sui rischi della variante Delta, nota anche come indiana: «è del 40-60% più trasmissibile» rispetto alla variante più comune in circolazione e si prevede che «entro fine agosto il 90% delle nuove infezioni nell’Ue da Sars-CoV-2 sarà dovuto a questa variante». La nuova variante virale «può essere associata a un rischio maggiore di ospedalizzazione», hanno avvertito gli esperti Ue.

«Gli scenari» esposti nella valutazione «indicano che qualsiasi allentamento durante i mesi estivi del rigore delle misure non farmaceutiche che erano in vigore nell’Ue a inizio giugno potrebbe portare a un rapido e significativo aumento dei casi giornalieri in tutte le fasce d’età, con un aumento associato dei ricoveri ospedalieri e decessi, che potrebbero raggiungere gli stessi livelli dell’autunno del 2020 se non verranno prese misure aggiuntive», è l’allarme dell’Ecdc.

© Riproduzione riservata