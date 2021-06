La Sicilia insegue la zona bianca, ma spunta un'altra zona rossa: Gratteri in lockdown da domani

Mentre la Sicilia vede la zona bianca, che con tutta probabilità dovrebbe partire da lunedì 21 giugno, c'è un'altra zona rossa in provincia di Palermo. Da domani, infatti, il comune di Gratteri sarà in lockdown per arginare i contagi di Coronavirus.

Lo prevede un'ordinanza firmata dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che avrà efficacia fino a giovedì 17 giugno compreso.

Il provvedimento è stato assunto sentito il sindaco e in seguito alla relazione dell'Asp territorale, che ha evidenziato un considerevole aumento di soggetti positivi al Covid, dice la Regione.

