Ex Ilva: arrestato l'avvocato Pietro Amara, era coinvolto nel processo sul "falso complotto Eni"

L'avvocato Pietro Amara è stato arrestato dalla guardia di finanza nell'ambito di un'inchiesta sull'ex Ilva coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza e nella quale è coinvolto anche l'ex procuratore di Taranto, Carlo Maria Capristo.

Amara è al centro pure dell'inchiesta della Procura di Milano sul cosiddetto "falso complotto Eni": ai magistrati lombardi l'avvocato siciliano rilasciò dichiarazioni sulla presunta loggia Ungheria.

L'avvocato Amara sarebbe stato "soggetto attivo della corruzione in atti giudiziari sia a Trani che a Taranto". Carlo Maria Capristo (a cui è stato notificato la misura dell'obbligo di dimora a Bari) è accusato, quando era Procuratore a Trani, di aver accreditato presso l'Eni Amara (con cui era stato messo in relazione dal poliziotto Filippo Paradiso, oggi arrestato) come "legale intraneo agli ambienti giudiziari tranesi in grado di interloquire direttamente con i vertici della Procura".

Sono quattro in tutto le persone arrestate, due in carcere e due ai domiciliari. In carcere sono finiti Amara e il poliziotto Filippo Paradiso. Ai domiciliari l'avvocato di Trani Giacomo Ragno e Nicola Nicoletti, che è stato consulente dei commissari dell'ex Ilva dal 2015 al 2018. Obbligo di dimora disposto per Carlo Maria Capristo, che è in pensione da alcuni mesi.

