Crollo dei nuovi positivi in Sicilia, -26% in una settimana: è il calo maggiore da ottobre

Calo notevole dei nuovi positivi in Sicilia nell'ultima settimana, ossia quella che va dal 31 maggio al 6 giugno. Sono circa il 26% in meno (25,8 per l'esattezza), i nuovi contagiati dal coronavirus nell'Isola. In valori assoluti, sono 1973 in una settimana. La settimana precedente la diminuzione era stata del 6,3%. Si tratta dell'incremento settimanale più basso da ottobre. Sono dati positivi, quelli diramati dall'ultimo report dell'Ufficio Statistica del Comune di Palermo.

Il numero degli attuali positivi è pari a 7971, 1912 in meno rispetto alla settimana precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 7545, 1789 in meno rispetto alla settimana precedente. I ricoverati sono 426, di cui 44 in terapia intensiva. E proprio sui posti in intensiva unica nota negativa: si sono registrati 14 nuovi ingressi, +27,3% rispetto agli 11 della settimana precedente.

Il numero dei guariti (213680) è cresciuto di 3831 unità. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 93,9% (era il 93,0% domenica scorsa). Il numero di persone decedute registrato nella settimana è pari a 54 (contro gli 80 della precedente). Complessivamente le persone decedute sono 5873. Il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) resta costante al 2,6% (come domenica scorsa). I ricoverati complessivamente rappresentano il 5,3% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,6%).

"La settimana appena conclusa - sottolinea Girolamo D'Anneo, responsabile dell'ufficio Statistica - ha fatto registrare dati molto favorevoli in termini di riduzione dei nuovi positivi, dei ricoverati e dei deceduti, anche se è aumentato rispetto alla settimana precedente il numero dei nuovi ingressi in terapia intensiva".

