Coronavirus: in Sicilia scende il numero dei nuovi positivi ma salgono i ricoveri. Diminuisce ancora l'incidenza

Sono 156 i nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia su 9.759 tamponi processati e il tasso di positività è sceso all'1,6%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Numeri in diminuzione rispetto alla giornata di ieri quando i nuovi positivi erano stati 275 su 7.232 tamponi processati e l'indice di positività era del 3,8%. Sono tre i nuovi decessi nelle ultime 24 ore, ma rispetto agli ultimi giorni ci sono 10 nuovi ingressi in ospedale (il dato più alto oggi in tutta Italia) e uno in meno in terapia intensiva. I guariti in 24 ore sono stati 241. Ancora in discesa l'incidenza che adesso è di 38 ogni 100 mila abitanti (ieri era 40).

Attualmente ci sono 7.883 positivi in Sicilia di cui 392 ricoverati in ospedale, 43 in terapia intensiva e 7.448 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 213.921 e i decessi a 5.876. Da inizio pandemia sono state 227.680 le persone contagiate dal Covid in Sicilia.

A livello provinciale sono 42 i nuovi casi a Palermo, 24 a Messina, 41 a Catania, 14 a Siracusa, 4 a Ragusa, 1 a Enna, 17 a Caltanissetta, 13 a Trapani e nessuno ad Agrigento.

Continua il calo della curva epidemica anche in Italia. I nuovi contagi nelle 24 ore sono 1.273, contro i 2.275 di ieri e soprattutto i 1.820 di lunedì scorso. Si tratta del dato più basso addirittura dal 15 settembre 2020, quando si era alla vigilia dell’impennata che avrebbe portato alla seconda ondata. I tamponi sono in netto calo come ogni lunedì, 84.567 (65 mila meno di ieri), ma il tasso di positività rimane stabile all’1,5%. I decessi sono 65 (ieri 51), per un totale di 126.588 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Ancora in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 15 in meno (ieri -14) con 25 ingressi del giorno, e calano a 759, mentre i ricoveri ordinari sono 53 in meno (ieri -230), 4.910 in tutto.

