Coronavirus: in Sicilia 275 nuovi positivi e 2 morti, cala ancora l'incidenza

Sono 275 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore in Sicilia su 7.232 tamponi processati e l'indice di positività è salito al 3,8%. Ieri erano stati 234 i nuovi casi su 15.110 tamponi processati e il tasso di positività era stato dell'1,5%I decessi sono stati soltanto due, calano i ricoveri: -15 di cui due in terapia intensiva. Sono 197 i guariti nelle ultime 24 ore.

Attualmente ci sono 7.981 positivi in Sicilia di cui 382 ricoverati in ospedale, 44 in terapia intensiva e 7.545 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 213.680 e i decessi a 5.873. Da inizio pandemia sono 227.524 le persone contagiate nella nostra regione.

A livello provinciale sono 68 i nuovi casi a Palermo, 21 a Messina, 86 a Catania, 55 a Siracusa, 21 a Ragusa, 6 a Caltanissetta, 4 ad Agrigento, 14 a Trapani e nessuno a Enna. Ancora un lieve calo per quanto riguarda l'incidenza: 40 su 100 mila abitanti (ieri era 42).

Oggi in Italia si sono registrati 2.275 nuovi casi di positivi al Covid su 149.958 tamponi con 51 morti. Il totale delle vittime sale così a 126.523. In calo i ricoveri, sia in terapia intensiva (- 14 con 20 nuovi ingressi) che nei reparti ordinari passati da 5981 a 4.963.

