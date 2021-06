Vaccini, la Sicilia apre a tutte le fasce d'età: da oggi le prenotazioni per gli over 16

Hub palermitano della Fiera del Mediterraneo affollato ieri, giorno della festa della Repubblica, con la lunghe file fin dalla mattina per le vaccinazioni senza che però vi fossero tempi di attesa lunghi. E cominciano oggi in Sicilia le prenotazioni per le vaccinazioni anti-Covid per chi ha tra 16 e 39 anni. L'estensione della somministrazione del siero al nuovo target (che comprende oltre un milione e trecentomila persone) è stata autorizzata nell'ambito della campagna nazionale di immunizzazione.

Vengono utilizzati i vaccini Pfizer e Moderna e, su base volontaria, anche Vaxzevria e Janssen (monodose). "È un'occasione da non perdere per arrivare il prima possibile all'immunizzazione di massa: solo in questo modo potremo affrontare i prossimi mesi con più serenità", commenta il presidente Musumeci. È possibile fissare il proprio appuntamento ai centri vaccinali sia dalla piattaforma di Poste Italiane (https://testcovid.costruiresalute.it/) sia da quella della Fiera del Mediterraneo di Palermo (https://fiera.asppalermo.org/) per chi verrà a immunizzarsi all’hub provinciale.

Si ricorda che non si tratta di open day: stante l’ampiezza del target, la prenotazione è indispensabile per accedere alla vaccinazione. Per chi verrà a vaccinarsi in Fiera i cancelli apriranno alle 8 e chiuderanno alle 23,30; dall’1,30 i prenotati del turno notturno potranno accedere dall’ingresso di piazza Cascino. Per garantire un afflusso ordinato, i due padiglioni della Fiera, 20 e 20A, funzioneranno simultaneamente.

“La campagna vaccinale assume proporzioni ancora più vaste e diventa di massa - dichiara il commissario Covid della Città metropolitana di Palermo, Renato Costa -. Aspettavamo questo momento, perché siamo convinti che coinciderà con una forte accelerazione delle immunizzazioni. C’è voglia di vaccinarsi, specie tra i più giovani, come abbiamo constatato in questi giorni con la ventata di entusiasmo ed energia dei maturandi. Noi siamo qui h24, ad aspettare chiunque voglia contribuire a questo grande sforzo collettivo per uscire insieme dalla pandemia”.

Ieri sono state oltre una cinquantina, fino al primo pomeriggio, le vaccinazioni nel punto mobile di piazza Castelnuovo, realizzato dall'Asp di Palermo, d'intesa con la prefettura, e dedicato ai maturandi maggiorenni. Benedetta frequenta l'ultimo anno del corso serale dell'istituto professionale 'Pietro Piazza' di Palermo ad indirizzo enogastronomico ed è arrivata alle 7. Ha atteso che venisse montato l'ambulatorio mobile, la struttura dedicata all'anamnesi e quella per il rilascio delle certificazioni, poi alle 9, ha ricevuto il vaccino. "Volevo essere sicura di potermi vaccinare - dice - sono veramente felice e spero che tutti possano farlo in maniera tale che si possa presto riprendere una vita normale".

