Coronavirus, in Sicilia 254 nuovi casi e cala l'incidenza: zona bianca il 21 giugno salvo sorprese

Sono 254 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia su 11.716 tamponi processati, l'indice di positività è del 2,2%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Ma il dato che oggi più conta è quello relativo all'incidenza che nell'Isola è scesa a 47 casi ogni 100mila abitanti. Significa che, salvo improvvise impennate, la Sicilia il 21 giugno potrà entrare in zona bianca. Per dire addio alla zona gialla occorre infatti che l'incidenza si mantenga sotto i 50 casi per tre settimane consecutive. Il monitoraggio di domani, dunque, dovrebbe confermare che l'Isola ha iniziato il suo percorso verso la zona bianca.

Il bollettino di oggi ha numeri simili a quelli di ieri quando erano stati registrati 289 nuovi casi su 13.571 tamponi processati, con un tasso di positività del 2,1%. Ancora in diminuzione i ricoveri: 9, di cui uno in terapia intensiva. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 3. Sono, invece, 186 i guariti.

La Sicilia è la seconda regione per nuovi contagi, ma è terza per numero di tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Rispetto a giovedì della scorsa settimana c'è il 34% di nuovi casi in meno anche se c'è da sottolineare che anche i tamponi sono il 35% in meno.

Attualmente ci sono 8.763 positivi al Covid in Sicilia di cui 413 ricoverati in ospedale, 46 in terapia intensiva, 8.304 in isolamento domiciliare. I guariti sono saliti a 212.057 e i decessi a 5.858. Da inizio pandemia nella nostra regione sono stati 226.678 le persone contagiate.

A livello provinciale, è sempre Catania ad avere il maggior numero di nuovi casi, anche se in diminuzione rispetto agli ultimi giorni. Nella provincia etnea sono infatti 71 i nuovi positivi, a Palermo 47, a Messina 4, a Siracusa 26, a Trapani 37, a Ragusa 53, ad Agrigento 1, a Caltanissetta 5 e ad Enna 10.

A livello nazionale sono 1.968 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore (in calo rispetto ai 2.897 di ieri) su 97.633 tamponi processati, con un indice di positività del 2%. Sono 59 i morti per il Covid (ieri erano stati 62).

