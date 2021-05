Frenata sui vaccini agli under 40 in Sicilia, possibile slittamento delle prenotazioni

In Sicilia la campagna vaccinale per gli under 40 potrebbe iniziare dopo il 3 giugno. Una riunione in programma oggi chiarirà, come riporta Fabio Geraci in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, quando si potrà partire con questa fascia d'età. La Regione, prima di mettere a punto il piano, vuole però avere la certezza che siano disponibili a giugno gli oltre due milioni di dosi promesse per l’Isola dal generale Figliuolo.

Non è escluso nemmeno che il via libera possa slittare di qualche giorno; fino a ieri gli elenchi degli aventi diritto non erano ancora stati forniti a Poste Italiane che, non appena li avrà, provvederà a caricarli sul portale. Ieri gli hub siciliani hanno ricevuto 76.100 dosi (29.600 di Moderna e 46.500 di Johnson&Johnson) mentre altre 168 mila di Pfizer dovrebbero essere distribuite mercoledì prossimo. A scarseggiare soprattutto AstraZeneca con 40 mila dosi ancora nei frigoriferi, mentre il residuo di Pfizer è di 96 mila dosi con una somministrazione al 95 per cento.

In settimana, intanto, dovrebbe essere firmato il protocollo tra Federfarma Sicilia e Regione per l’avvio della vaccinazione nelle farmacie.

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE