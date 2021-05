In Sicilia slitta la zona bianca: cosa cambia dal 21 giugno, le nuove regole

La Sicilia, per pochi casi, quattro ogni 100 mila abitanti, non entra nella zona bianca e così, l'Isola può sperare in un cambio di fascia solo dal prossimo 21 giugno, salvo ulteriori aumenti dei contagi. Diverse le regole che potrebbero esserci, dunque, il primo giorno d'estate.

Coprifuoco

Non c’è il coprifuoco, quindi gli spostamenti sono liberi giorno e notte in tutta la regione. Nelle regioni bianche (ma anche in quelle gialle) si entra senza pass.

Le attività

Nelle regioni in zona bianca tutte le attività possono riaprire anticipando le date previste invece nella fascia gialla. Sono aperte sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Le mascherine sempre obbligatorie

In zona bianca a mascherina è sempre obbligatoria, sia all’aperto sia al chiuso.

Distanziamento

Il distanziamento è sempre obbligatorio per evitare gli assembramenti.

Parchi e centri in zona bianca

Sono aperti parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Feste e discoteche

Sì alle feste, comprese quelle dopo cerimonie civili e religiose e per gli ospiti è obbligatorio il pass verde. In discoteca si potrà andare ma senza ballare; si potrà soltanto ascoltare la musica, mangiare e bere.

